Barcelona'da Messi ve arkadaşları maaş kesintisini kabul etti!
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün önde gelen oyuncularıyla konuşarak ileride maaş kesintisine gidebileceklerini belirtti. Messi önderliğindeki oyuncular bu öneriyi kabul ederek, kesinti durumunda itiraz etmeyecekler.
Tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü, kadrosunda birçok yıldız oyuncu barındıran Barcelona'yı da ekonomik açıdan vurdu.
İspanyol medyasında yer alan habere göre; Camp Nou'daki maç günlerinde gelirleri milyon Euro'yu bulan Barcelona'da başkan Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşerek maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak corona virüsü nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin önderlik yaptığı Luis Suarez, Pique ve Griezmann gibi oyuncuların da büyük fedakarlıkta bulunarak bu öneriyi kabul ettikleri ifade edildi. Yıldız isimlerin maaşlarında yapılacak kesintilere itiraz etmeyecekleri ve durumu anlayışla karşıladıkları belirtildi.
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