22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Messi ve arkadaşları maaş kesintisini kabul etti!

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DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Başkanı , kulübün önde gelen oyuncularıyla konuşarak ileride maaş kesintisine gidebileceklerini belirtti. Messi önderliğindeki oyuncular bu öneriyi kabul ederek, kesinti durumunda itiraz etmeyecekler.

Tüm dünyada olduğu gibi 'da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü, kadrosunda birçok yıldız oyuncu barındıran 'yı da ekonomik açıdan vurdu.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; 'daki maç günlerinde gelirleri milyon Euro'yu bulan Barcelona'da başkan , takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşerek maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak corona virüsü nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.

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Arjantinli yıldız 'nin önderlik yaptığı , Pique ve Griezmann gibi oyuncuların da büyük fedakarlıkta bulunarak bu öneriyi kabul ettikleri ifade edildi. Yıldız isimlerin maaşlarında yapılacak kesintilere itiraz etmeyecekleri ve durumu anlayışla karşıladıkları belirtildi.

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