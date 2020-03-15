15 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenhamlı Vertonghen'in evi soyuldu

Tottenhamlı oyuncunun evi soyuldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2020

ekiplerinden 'da forma giyen Jan Vertonghen'in evine hırsız girdi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynayacakları maç için yurt dışında bulunduğu sırada evine kar maskeli ve bıçaklı dört hırsızın girdiği kaydedildi.

Açıklamada hırsızların yakalanması için soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, soygun sırasında Belçikalı 32 yaşındaki futbolcunun eşi ve iki çocuğunun da evde bulunduğu basına yansıdı.

İngiltere'de geçen yıl aralık ayında Crystal Palace'ta forma giyen Mamadou Sakho'nun 500 bin sterlin değerindeki eşyaları çalınırken, temmuz ayında da Arsenalli futbolcular Mesut Özil ve Sead Kolasinac soyguncuların saldırısına uğramıştı.

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