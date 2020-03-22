22 Mart 2020, Pazar
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Erdal Torunoğulları: Jeremain Lens ülkesine dönmek istedi
Beşiktaş'ta transfer ve futbol yapılandırmalarından sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle kendimiz ve sevdiklerimiz için evde kalınması gerektiğini söyleyen Torunoğulları, "Yabancı oyuncular karantinada. Jeremain Lens, Hollanda'ya gitmek istediğini söyledi ancak herkesin bulunduğu yerde stabil kalmasına fayda var." dedi.
22.03.2020
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