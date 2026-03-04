Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın yer aldığı milli takım, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde üçüncü oldu

Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde bronz madalya kazandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki organizasyonun 4. gününde Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'dan oluşan milli takım, yarı final atışlarını 571 puanla üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Hırvatistan'ı 16-8 yenen ay-yıldızlılar, kadınlar 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde üçüncü oldu. Türkiye bu sonuçla Ermenistan'daki 6'ncı (1 altın, 3 gümüş, 2 bronz) madalyasını kazandı.

Kadın milli atıcılar, bu kategoride geçen yıl Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ermenistan'daki organizasyonda bugün ayrıca milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazanmıştı. Türkiye böylece bu kategoride ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası, akşam seansında erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde yapılacak madalya müsabakalarıyla tamamlanacak.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'nin yer aldığı milli takım, altın madalya maçında Ukrayna ile karşılaşacak.