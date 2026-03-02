Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan Türkiye ikincisi oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama-3 ve Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan Türkiye ikincisi olmayı başardı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla mücadele eden Avrupa şampiyonu sporcu, Ankara Eryaman TOHM, Ankara Eryaman Stadı Bireysel Spor Salonları Engel Parkuru Salonu ve Modern Pentatlon Yüzme Havuzu'nda 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan şampiyonada yine kürsüyü es geçmedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, bu organizasyonda ikinci olurken, 3 ayaktan oluşan Olimpik Sıralama Yarışları'nda genel sıralama üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu elde ettiği sonuçların ardından 10-14 Mart tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak olan Macaristan Open Championships, 8-12 Nisan tarihleri arasında Mısır'da ve 13-17 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Dünya Kupası yarışmalarına katılmaya hak kazandı.