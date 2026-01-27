Avustralya Açık çeyrek finalinde Alex de Minaur’u set vermeden geçen Carlos Alcaraz, kariyerinde ilk kez Melbourne’de yarı finale yükseldi.

Avustralya Açık çeyrek finalinde Carlos Alcaraz, ev sahibi tribünlerin favorisi Alex de Minaur ile karşı karşıya geldi. Rod Laver Arena'da oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Alcaraz, rakibini 7-5, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Maça dengeli başlayan taraflar ilk sette başa baş bir mücadele ortaya koyarken, kritik anlarda vites artıran Alcaraz seti hanesine yazdırdı. İkinci ve üçüncü setlerde oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren İspanyol raket, agresif oyunuyla farkı açtı ve korttan net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Alcaraz, Avustralya Açık'ta kariyerinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.