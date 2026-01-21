Kadıköy İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Adaş, Fransa'nın Nîmes kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Yarışması'nda rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.
Ülkemize büyük gurur yaşatan 15 yaşındaki sporcu, şampiyonluğun ardından duygularını TRT Haber'e anlattı.
İŞTE ZEHRA ADAŞ'IN AÇIKLAMALARI
🇹🇷Kadıköy İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zehra Adaş, Dünya Okçuluk Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu.— TRT HABER (@trthaber) January 21, 2026
