Taha Akgül başkanlığındaki Türkiye Güreş Federasyonundan "geleceğe yatırım"

Taha Akgül, altyapıdan 2026 yılındaki beklentilerine, Rıza Kayaalp'in tekrar mindere dönmesinden yağlı güreşin parlayan ismi Feyzullah Aktürk'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sporculuk kariyerinde olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya alan ayrıca 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşayan Taha Akgül, Türk güreşinde yaşanan jenerasyon değişikliğine dikkati çekti.

Kendisinin ve Türk kadın güreşinin öncüsü Yasemin Adar Yiğit'in kariyerini sonlandırdığını hatırlatan Akgül, geçen yıl çok sayıda milli güreşçinin büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele ettiğinin altını çizdi.

Türkiye Şampiyonası ile sezona başladıklarını, ardından Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nı düzenlediklerini belirten Akgül, "Antalya'daki uluslararası turnuvada çok ciddi bir katılım vardı. ABD, Rusya, İran, Kazakistan ve Kırgızistan gibi dünyanın güreşteki en güçlü ülkeleri katıldı. Gerçekten çok güçlü bir turnuvayı geride bıraktık. Özellikle çocuklarımızın iyi rakiplerle güreşmesi bizi çok memnun etti. Güçlü bir turnuva olması onların açıklarını, eksiklerini görmesi için çok önemliydi." dedi.

Akgül, 2026'ya iyi bir giriş yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükür geçen seneye göre çocuklarımızın, sporcularımızın durumu daha iyi. Bu sene daha planlı ve programlı gideceğiz. Çünkü geçen sene seçim süreci, iki ay geç yapılan bir genel kurul vardı. Hızlı bir planlama, üst üste gelen organizasyonlar, turnuvalar... Allah'a şükür alnımızın akıyla çıktığımız bir 2025 yılı oldu. Mesele sadece performans değil. Türk güreşinde performans tabii ki gelecektir. Türkiye'de yetenekli sporcu bitmez. Türkler'de yetenekli sporcu bitmez, Allah'ın izniyle çıkacaktır. Havuzumuzu hep büyütmeye devam ediyoruz. Geçen sene altyapıya çok ciddi yatırım yaptık. Özellikle bütçemizin yüzde 60'ını, 70'ini altyapıya harcıyoruz. Tabii büyüklerdeki, A takımdaki sporcularımız değerli. Onlar zaten çok profesyonel, üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bizim derdimiz alttaki çocuklar. Her gün oturuyoruz, onlar için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz."

Geçen yıl bölge ziyaretlerine ağırlık verdiklerini ve Türk güreşinin geleceği için il il gezdiklerini vurgulayan Akgül, "Hakkari'si, Şırnak'ı, Van'ı... Her yere gitmeye, her yere dokunmaya çalışıyorum. Çünkü biz federasyonda oturduğumuzda inanın bir bereket hissetmiyoruz. Ama sahada, kulüplerimize, belediyelerimize, valiliklerimize, özel sektöre gittiğimizde bir bereket hissediyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz. İnanın moralimiz yerine geliyor. Akşam bugün ne yaptık dediğimizde, işte o gün eğer sahadaysak, bir faaliyette bulunduysak mutlu oluyoruz. Gerçekten artık şu andaki tek mutluluğum güreşe hizmet. Gerçekten öyle söyleyebilirim. Güreşe faydalı bir iş yaptığımda kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde de camiamıza müjdelerimiz olacak. Mesele Güreş Federasyonunda sadece performans değil. Kurumumuzu kurumsallık anlamında yukarı çıkartmamız gerekiyor. Bu anlamda çok ciddi adımlar atıyoruz. Güzel gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.

MİNDERE DÖNEN RIZA, ESKİ NEŞESİNE KAVUŞTU

Taha Akgül, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuru kabul edilen ve yeni yılla birlikte yeniden güreşe dönen olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in moralinin çok iyi olduğunu belirtti.

Rıza'nın nisan ayında Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na "rekor" için katılacağına işaret eden Akgül, şöyle konuştu:

"Şampiyonumuz hazırlıklarına, idmanlarına başladı, çok iyi gidiyor. Morali çok yerinde. Gerçekten eski Rıza'yı, o neşeli Rıza'yı tekrar görmeye başladık. Esprilerine devam ediyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracağız. İnşallah 13. kez Avrupa şampiyonu olarak yine Türkiye'nin ve dünya güreşinin gündemine oturacak. Rıza şu anda çok moralli, biz de moralliyiz. Allah'ın izniyle onun gelmesi takımımıza çok güç kattı. Çünkü takımı da toparlayacak. Grekoromende çok ciddi bir ekibimiz, başarılı sporcu grubumuz var. İçlerinde 4-5 tane Avrupa şampiyonu, 2-3 tane dünya şampiyonu olan ve dünya şampiyonu olabilecek kapasitede çok sporcumuz var. Serbest güreşe göre biraz daha iyi bir kadro var. Rıza'nın gelmesiyle beraber hava tamamen değişti. Bizler de o atmosfere tekrardan girdik. Türk güreşi adına 2026 yılının daha başarılı geçeceğinin sözünü şimdiden verebilirim."

Akgül, Rıza'nın müsabaka eksikliğini gidermesi için ranking turnuvasına katılacağını dile getirerek, "Rıza ile sürekli istişare halindeyiz. O benim kardeşim. Biz, onun federasyon başkanlığını yapmıyoruz. Biz, ona kardeşlik, ağabeylik yapıyoruz, beraberiz zaten. Onunla istişare yaptığımızda, Rıza'yı ranking turnuvasına götürmeyi uygun bulduk. Oraya gidecek, aynı zamanda sıralamaya girebilmesi için puan alacak. Çünkü dünya sıralamasında seri başı olması çok önem arz ediyor. Özellikle İranlı sporcularla farklı gruba düşmemiz bizim için elzem. Avrupa Şampiyonası öncesi iki turnuvamız var, ikisine de girip puanlarını toplayıp Avrupa Şampiyonası'nda güreşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Kayaalp'in önce egale ettiği Avrupa rekorunu kırmasını, ardından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılarak şampiyon olmasını hedeflediklerini vurgulayan Akgül, "Geçenlerde kendisinin bir röportajını gördüm. Normalde biz öyle bir şey konuşmamıştık. (Rekor kırıp mindere veda edeceğim) Öyle bir röportaj yazılmış, basılmış. Ben kendisini direkt aradım, beni de çok arayanlar oldu. Rıza, (olimpiyatlara kadar) devam edecek. İsteğimiz, arzumuz devam etmesi yönünde. Kübalı Lopez 41 yaşında olimpiyat şampiyonu oluyorsa Rıza, niye 38-39 yaşında olimpiyat şampiyonu olmasın? Bu gücümüz, imkanımız var. Yeter ki biz iyi hazırlanalım. Allah'ın izniyle olimpiyat şampiyonu olmaması için bir sebep yok." diye konuştu.

FEYZULLAH AKTÜRK AĞIR SIKLETTE GÜREŞECEK

Kırkpınar'da geçen yıl finale çıkan ve yağlı güreşteki performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Taha Akgül'ün sporculuk kariyerinde Türkiye'ye önemli başarılar kazandırdığı serbest stil 125 kiloda mücadele edecek.

Serbest stil 92 kiloda üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olan Feyzullah'ın sıklet değiştirdiğini söyleyen Akgül, "Feyzullah'ı ağır sıklette güreştireceğiz. İyi de performans sergileyeceğini düşünüyorum. Feyzullah, 125 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Özellikle bizim Hakan Büyükçıngıl, gelecek vadeden bir sporcumuz. Onunla çok iyi bir final yaptı. Hakan'ı 5-0 gibi iyi bir skorla yendi. Feyzullah'tan Avrupa Şampiyonası'nda çok ümitliyiz. Bir sakatlığı vardı, Yaşar Doğu Turnuvası'nda riske etmedik, Avrupa Şampiyonası'na hazırlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Feyzullah ile zaman zaman antrenman yaptıklarının hatırlatılması üzerine Akgül, gülerek "Feyzullah'ın o klasmana çıkması için henüz var. İdmanda bazen işte rekabet yapıyoruz, böyle bir yarım saat falan güreşiyoruz. İyi olacak inşallah. Henüz puan alamadı. Almaya çalışıyor, alacak inşallah. Ama iyi yolda, şu anda ağır sıkletin orta halli sporcularını yenebilecek durumda." ifadelerini kullandı.

KADIN GÜREŞİNİN YÜKSELEN İSMİ NESRİN

Son olarak kadın güreşine değinen Taha Akgül, 23 yaş altında üç kez dünya şampiyonu olan ve 2025 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Nesrin Baş'tan çok ümitli olduklarını dile getirdi.

"Nesrin'imiz bizim artık starımız, göz bebeğimiz." diyen Akgül, şunları kaydetti:

"Onu çok seviyoruz. Karakter olarak da çok düzgün birisi. Babası beni arar sorar, çok sever. Babasını da biz çok severiz, çok doğal birisi, Tokatlı. Nesrin, Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu, geldi Yaşar Doğu'da birinci oldu. Nesrin geçen sene çok müsabaka yaptı. Bu seneye de yine müsabakalarla başladı. Yeri geldiğinde biz Nesrin'i koruyacağız. Çok iyi yolda. Orada yine olimpiyat üçüncümüz, Avrupa, dünya şampiyonumuz Buse Tosun Çavuşoğlu var. Yine Bediha Gün, Tuba Demir, Evin Demirhan Yavuz, Beyza Nur Akkuş, çok ciddi sporcularımız var. Biz onlardan razıyız. Orada da şu an bir değişiklik yaptık, Nesrin 68, Buse 72 kiloda güreşiyor. Çünkü Buse'nin kilosu daha fazla, Nesrin'in kilosu daha az geldiği için orada bir değişiklik yapıldı. Ama olimpiyat senesi tabii bakacağız, onları rekabete sokacağız. Allah'ın izniyle şu anda en memnun olduğumuz takımımız, Kadın Güreş Milli Takımı'mız diyebilirim."

Kadın güreşinde teknik ekipte değişiklik yaşandığını açıklayan Akgül, teknik direktör Efraim Kahraman'ın görevi bıraktığını, onun yerine milli takımın başına Ayhan Sucu'nun geldiğini ifade etti.