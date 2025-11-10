U16 Tenis Takımımız dördüncü oldu

16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'ni dördüncü sırada tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda üçüncülük maçında Almanya'ya 2-1 yenildi.

Dünya dördüncüsü olan milli takım, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Gençler Davis Kupası Finalleri'ne tarihinde ilk kez Avrupa kıtası finallerinden gelerek katılan milliler, grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Çeyrek finalde Güney Kore'yi 2-1 yenerek adını ilk defa son dört takım arasına yazdıran ay-yıldızlılar, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup olmuştu.