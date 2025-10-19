Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu oldu!

İspanya'nın Jerez de la Frontera şehrindeki Jerez-Angel Nieto pistinde düzenlenen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağında yarışan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, sezonu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonluğunu ilan etti. Arka arkaya 2'nci, toplamda 3'üncü dünya şampiyonluğuna ulaşan Razgatlıoğlu bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

BAKAN BAK'TAN TOPRAK RAZGATLIOĞLU İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak ünvanını koruyan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil eden sporcumuza, bu büyük başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Toprak Razgatlıoğlu'na nice zaferlerle dolu bir kariyer diliyorum."

7 YAŞINDAN BERİ MOTOSİKLETİN ÜSTÜNDE

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Toprak, 7 yaşından beri motosiklet kullanıyor.

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz yarışçı Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğuna ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla ulaşırken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

2025'te de dünya şampiyonu olan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.

KARİYERİNDE 78 KEZ BİRİNCİ, 61 KEZ İKİNCİ, 34 KEZ DE ÜÇÜNCÜ

Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 258 yarışta mücadele eden Toprak, 173 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti.

Kariyerinde 78 kez İstiklal Marşı'nı motosiklet tutkunlarına zirvede dinletmeyi başaran Toprak, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü oldu. Ay-yıldızlı şampiyon, 2025 sezonunda ise 21 galibiyet, 9 ikincilik ve 20 tur en iyi zamanlama başarısı gösterdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 8. yılına giren Toprak, 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ve 2023 sezonlarını dünya ikincisi tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı için Yamaha YZR-M1 ile anlaştı.

MotoGP'de yarıştığında Toprak, Türkiye adına MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu unvanını da kayıtlara yazdıracak.