Dünyanın en çok kazanan sporcuları listesi açıklandı! Messi ve Ronaldo...

Dünyanın en çok kazanan sporcuları listesi açıklandı! Messi ve Ronaldo...

Dünyada en çok kazanan sporcuların listesi açıklandı. Listede Lionel Messi, Lebron James, Lewis Hamilton ve Giannis Antetokounmpo gibi isimler yer aldı. Listedeki en büyük sürpriz ise Cristiano Ronaldo'da yaşandı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2023- 19:45