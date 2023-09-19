Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda devam ediyor.
Filenin Sultanları 3. maçına saat 07.00'de Peru ile çıktı.
Oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alan Milliler'imiz, Peru'yu 3-1 mağlup etti.
SET SONUÇLARI:
1. Set: Türkiye 25-18 Peru
2. Set: Türkiye 25-27 Peru
3. Set: Türkiye 25-17 Peru
4. Set: Türkiye 29-27 Peru
FİLENİN SULTANLARI'NIN DİĞER MAÇLARI
20 Eylül:
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye-Belçika
"İLK 2" OLİMPİYAT KOTASI ALACAK
Olimpiyat Oyunları Elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.
GRUPLAR
Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.
Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.
Gruplar şu şekilde:
A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya): Japonya,TÜRKİYE, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.