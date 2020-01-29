Djokovic'ten Kobe Bryant patlaması! Gözyaşlarına boğuldu

Dünya yıldızı tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldiği karşılaşmanın sonunda Kobe Bryant hakkında konuştu. Djokovic, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Teniste sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Djokovic, karşılaşma öncesi ve sonrasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu arkadaşı Kobe Bryant'ın isminin baş harflerinin ve forma numaralarının yer aldığı bir kapüşonlu giydi.

Djokovic, maç sonunda ise Kobe Bryant ile ilgili bir şey söylemek isterken oldukça zor anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.