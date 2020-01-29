29 Ocak 2020, Çarşamba

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Djokovic'ten Kobe Bryant patlaması! Gözyaşlarına boğuldu

Djokovic'ten Kobe patlaması! Gözyaşlarına boğuldu
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

Dünya yıldızı tenisçi , 'ta yarı finale yükseldiği karşılaşmanın sonunda hakkında konuştu. Djokovic, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Teniste sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Sırp raket , Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Djokovic, karşılaşma öncesi ve sonrasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu arkadaşı 'ın isminin baş harflerinin ve forma numaralarının yer aldığı bir kapüşonlu giydi.

Djokovic, maç sonunda ise ile ilgili bir şey söylemek isterken oldukça zor anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

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