27 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Los Angeles'ta hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor
NBA takımlarından Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center önüne gelen basketbolsever, hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakıp mum yaktı.
27.01.2020
Spor dünyası, basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.
Kaza haberinin duyulmasının ardından çok sayıda basketbolsever, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti.
NBA'in efsane isimleri arasında yer alan Kobe Bryant'ın anısına çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Staples Center'in dışında bulunan dev ekranlarda Kobe Bryant'ın fotoğrafı yer aldı.
Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.
EN ÇOK İZLENENLER
- TFF'den Y. Malatyaspor - Trabzonspor açıklaması
- "Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
- Reha Kapsal: Hakemler konusunda en mağdur olan takım Beşiktaş
- Basketbolda ilklerin adamı Kobe Bryant
- Los Angeles'ta hayranları Kobe Bryant'ın yasını tutuyor
- Kobe Bryant hayatını kaybetti
- Ahmet Ağaoğlu: Lanet olsun öyle 3 puana
- Hidayet Türkoğlu'ndan Kobe Bryant açıklaması: Kabullenmek kolay değil
- Sabah Sporu - 27/01/2020
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...