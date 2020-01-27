27 Ocak 2020, Pazartesi

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Dünya bunu konuşuyor! Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceği çizgi filmde gösterildi

Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant, kızı Gianna Bryant ile birlikte geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi. ABD'de yayın yapan Legend of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 3 yıl önce yayınlanan bir bölümünde Bryant'ın helikopter kazası sonucu öldüğünü gösterdiği sahne izleyenleri şaşkına çevirdi.
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