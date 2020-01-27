27 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!

Amerika ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden olan Kobe Bryant'ın beklenmedik ölümünün yankıları sürüyor. Los Angeles'ta yaşanan helikopter kazasının ardından hayatını kaybeden ünlü basketbolcu için başta spor camiasından olmak üzere her kesimden başsağlığı paylaşımları yapılırken, sosyal medyada herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında Kobe ile attığı tweet gündem olurken, gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 12:06
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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!

NBA tarihinin efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatın�� kaybetti. TMZ tarafından son dakika olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. LAPD, yaşanılan helikopter kazasında kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.

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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!

Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke etti. 'dotNoso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte o detay...

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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!

Los Angeles Times'ın haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerinde seyreden helikopter sisli hava durumu nedeniyle kaza yaptı ve bu kazanın ardından helikopter alev aldı.

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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!

Kazanın 10.00 sularında gerçekleştiği belirtilen haberde Sikorsky S-76 helikopterde beş kişinin bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu husus Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. Öte yandan bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında attığı öne sürülen tweet herkesi şoka uğrattı.

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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!

"dotNoso" isimli bir kullanıcının "Kobe Bryant, bir helikopter kazasında hayatını kaybedecek" şeklindeki paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.

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