27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok konuşulan tweet!
Amerika ve dünya basketbolunun efsane isimlerinden olan Kobe Bryant'ın beklenmedik ölümünün yankıları sürüyor. Los Angeles'ta yaşanan helikopter kazasının ardından hayatını kaybeden ünlü basketbolcu için başta spor camiasından olmak üzere her kesimden başsağlığı paylaşımları yapılırken, sosyal medyada herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında Kobe ile attığı tweet gündem olurken, gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 12:06
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