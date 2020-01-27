27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James yıkıldı
NBA Efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi tüm basketbolseverleri ve spor camiasını adeta yasa boğdu. Los Angeles Lakers'a Kobe Bryant'ın basketbolu bırakması sonrası LeBron James transfer olmuş ve Kobe'nin rolünü üstlenmişti. LeBron James, Kobe Bryant'ın acı haberini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.
27.01.2020
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, haberi takım uçağından indikten sonra aldı. Yıldız basketbolcu uzun süre kendine gelemedi.
SON TWEETİNİ LEBRON JAMES İÇİN ATTI
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın son tweeti ise LeBron James hakkındaydı. 41 yaşındaki efsane, NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu konumuna gelen James'i tebrik etmişti.
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