28 Ocak 2020, Salı

BASKETBOL

LeBron James'ten Kobe Bryant'a duygusal veda

LeBron James'ten Kobe'ye duygusal veda
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından Lakers forması giyen , helikopter kazasında hayatını kaybeden 'a duygusal bir mesajla veda etti.

Sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşan , "Hazır değilim ama başlayalım. Buraya bir şeyler yazmayı deniyorum ama her seferinde ağlıyorum. Seni, Gigi'yi, arkadaşlığımızı, bağımızı, kardeşliğimizi düşünüyorum. En son pazar sabahı Philadelphia'dan 'a dönmeden önce sesini duydum. Bizim son konuşmamız olacağı aklıma gelmezdi. Kalbim kırık, yıkıldım." ifadelerini kullandı.

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Mesajını "Seni seviyorum kardeşim" diye sürdüren LeBron James, "Kalbim Vanessa ve çocuklarla birlikte. Senin mirasını devam ettireceğime söz veriyorum. Bizim ve Los Angeles Lakers için çok şey ifade ediyorsun. Bu yükü alarak yola devam etmek benim sorumluluğum. Lütfen beni cennetten izle ve bana güç ver. Söylemek istediğim çok şey var ama şu anda yapamıyorum." ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan LeBron James yıkıldı

ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden 41 yaşındaki , pazar günü geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber hayatını kaybetmişti.

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