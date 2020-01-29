Söylemez iddialı

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet Üzeyir Söylemez, iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet Üzeyir Söylemez, iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.