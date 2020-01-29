29 Ocak 2020, Çarşamba

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Söylemez iddialı

Söylemez iddialı
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet Üzeyir Söylemez, iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.

2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak olimpiyat oyunlarında 42 km maraton koşacak İnegöllü milli atlet Üzeyir Söylemez, iyi bir derece elde etmek için çalışıyor. 41. Vadafone İstanbul Maratonu'nda 45 kilometre koşan Söylemez elde ettiği 2:14:57'lik süre ile erkekler genel sıralamada 8. oldu. Söylemez, "Kenya'da 3 ay zorlu bir hazırlık süreci geçirdim. Ülkemi iyi temsil edeceğim" dedi.
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