27 Ocak 2020, Pazartesi

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Kobe Bryant'ın Gianna'yla yaptığı antrenman görüntüleri

NBA Efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetmesi tüm basketbolseverleri ve spor camiasını adeta yasa boğdu. Kobe, bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bu olay sonrasında sosyal medyada Kobe Bryant'la ilgili bir çok paylaşım gelirken, kazada Kobe'yle birlikte hayatını kaybeden kızı Gianna ile ilgili de paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birisi de Kobe ve kızının beraber antrenman yaptığı video oldu. İşte o video...
27.01.2020

Kobe Bryant daha önceki yıllarda katıldığı bir televizyon programında "Sence kızın Maria WNBA'de oynamak isteyecek mi?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Kesinlikle isteyecek. Sokağa çıktığımızda başımıza gelen en ilginç şey, Hayranlar yanıma gelip 'Bir oğlun olmalı adamım, bir oğlun. Birisinin senin emanetini, efsaneni taşıması gerekir.' dediğinde; Kızım 'Hey! Ben taşıyorum.' dedi. Ben de ona 'Haklısın, sen taşıyorsun. Sende bu var.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

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