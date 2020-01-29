29 Ocak 2020, Çarşamba

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Rafael Nadal'ı eleyen Dominic Thiem Avustralya Açık'ta yarı finalde

Nadal'ı eledi yarı finale yükseldi!
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Giriş Tarihi: 29.01.2020

Tenis Turnuvası müsabakasında dünya 5 numarası tenisçi , dünya 1 numarası 'ı 3-1'lik setler sonucunda mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Teniste yılın ilk grandslam turnuvası olan , maçları ile devam ediyor. Dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi ve dünya 1 numarası İspanyol 'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final müsabakasında kazanan taraf Theim oldu. Rafael Nadal'ı 4 set sonunda 7-6, 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Dominic Theim, Avustralya Açık yarı finaline yükseldi. Thiem, yarı finalde Stan Wawrinka'yı eleyen Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.

Yarı finalin diğer ayağında ise tenisin iki efsane ismi dünya 2 numarası ile İsviçreli karşı karşıya gelecek.

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