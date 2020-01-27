Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın ses kayıtları ortaya çıktı!

Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant'ın ölümü spor camiasını şoke ederken, yaşanan helikopter kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kazaya gerekçe olarak havadaki yoğun sis ve pilotaj hatası öne sürülürken, pilotun kuleyle yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna Bryant'ın ölümüne sebep olan helikopter kazasının yankıları devam ediyor. Basketbolsever, yıldız basketbolcunun ölümüyle şok olurken, kazanın sebebine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kazayı ilk olarak duyuran TMZ'nin haberine göre kaza, sis nedeniyle görüş açısını kaybeden pilotun, dağlık alana yönlenmesiyle gerçekleşti. Bu esnada pilotun hava kontrol kulesiyle iletişim kurduğu ve kulenin "Çok alçakta uçuyorsunuz" uyarısını yaptığı belirtildi. Uyarının ardından Burbank Havalimanı'na iniş yapmak isteyen pilotun uçuş trafiği ve yoğun sis nedeniyle iniş yapamadığı ve güneye yöneldiği aktarıldı.

İniş yapamamasının ardından dağlık alana yönelen helikopter, kısa süre sonra yere çakılarak alev aldı. Kazada Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant ile birlikte 7 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Helikopterin 1991 yılında üretildiği de gelen bilgiler arasında.