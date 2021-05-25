Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal bırakma kararı aldı!
Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 38 puanla 13. sırada kapatan Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal kulüp başkanlığı görevini bırakma kararı aldı.
Çaykur Rizespor yönetiminde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, kulüpteki görevini Tahir Kıran'a devretmeye karar verdi.
HASAN KARTAL GÖREVİ BIRAKIYOR
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü görevini Tahir Kıran'a bırakıyor. Tahir Kıran daha önce TFF'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.
AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ
Hasan Kartal daha önce yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde 3. sezonu yaşıyorum. İlk dönemlerde çok daha heyecanlıydım. Artık bundan sonra biraz da kendime vakit ayırmak istiyorum. Haftada iki kez uçağa biniyorum. Şimdi yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir değerlendirmede bulunacağım. Bana göre Rize'de kulüp başkanlığı yapabilecek kişi sayısı çoktur. Şöyle ekonomik gücü iyi olacak. Paradan puldan doymuş olacak. Sağa sola bakmayacak. Böyle başkan adayı da Rize'de çoktur. Benim tek istediğim şuydu ama bunu yapamadım. Keşke Rizespor'a borçlardan sorumlu Başkan ve yönetici sorumludur meselesini koymaktı. Ama anonim şirketlerde bunu yapmak zor. Derneklerde yapabiliyorsunuz. Rizespor bir Anonim şirket. 70'e yakın ortağı var. Bu kadar ortağı olan bir şirketi rahat bir şekilde yönetemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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