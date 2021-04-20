20 Nisan 2021, Salı

RİZESPOR

Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Rize'den muhteşem geri dönüş!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 5-3'lük üstünlükle ayrıldı.

'in 36. haftasında Çaykur sahasında 'u 5-3 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini; , , , ve (k.k) kaydetti.

Konuk takımın golleri ise; Guilherme, ve 'den geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 42 yaparken, Konyaspor ise 41 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada 'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen 'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

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