Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Rizespor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 5-3'lük üstünlükle ayrıldı.

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u 5-3 mağlup etti.



Ev sahibi takımın gollerini; Djokovic, Michalak, Remy, Samudio ve Adil (k.k) kaydetti.



Konuk takımın golleri ise; Guilherme, Cikalleshi ve Kravets'den geldi.



Bu sonucun ardından Rizespor puanını 42 yaparken, Konyaspor ise 41 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

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