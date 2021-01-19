Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Stjepan Tomas ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Tomas ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica ile anlaşması bekleniyor.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

BİLGİLENDİRME | Stjepan Tomas ile Yollarımız Ayrıldı



Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.



Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/6ZIo1Xuyt7 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 19, 2021

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