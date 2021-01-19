19 Ocak 2021, Salı

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı!

Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

ekiplerinden , teknik direktör ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

ekiplerinden , teknik direktör Tomas ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica ile anlaşması bekleniyor.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Teknik direktör ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

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