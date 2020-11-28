28 Kasım 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Stjepan Tomas: Çok bireysel hata yaptık

Çok bireysel hata yaptık
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Teknik Direktörü , 'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada “Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Golden sonra gardımız düştü. Hücumda çok etkisiz kaldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bireysel hatalar çok yaptık." ifadelerini kullandı.

'in 10. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği 'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Golden sonra gardımız düştü. Hücumda çok etkisiz kaldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bireysel hatalar çok yaptık. Değişikliklerle toparlama çalıştık ancak bireysel hatalarla çok kötü gardımız düştü ve üzüldük. Remy bu hafta son iki gün antrenmana çıktı. Bunun için Skoda'yı tercih ettik. toparlamaya başladı o da bize katkı verecektir. Maalesef bugün kötü oynadık."

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