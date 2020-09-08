Selim Ay Çaykur Rizespor'da

Yeni sezonda birbirinden değerli transferlere imza atan Çaykur Rizespor savunma bölgesi için Konyaspor ile yollarını ayıran Selim Ay ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karadeniz ekibi son olarak Konyaspor altyapısından ve kaptanlığa kadar yükselen ve takımdan ayrılan Selim Ay'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor ile toplamda 17 maçta forma giyen 29 yaşındaki deneyimli futbolcu Selim Ay'ın gol yada asisti bulunmuyor.

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