08 Eylül 2020, Salı

RİZESPOR

Selim Ay Çaykur Rizespor'da

Selim Ay'ın yeni takımı belli oldu!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

Yeni sezonda birbirinden değerli transferlere imza atan savunma bölgesi için ile yollarını ayıran ile anlaşmaya vardı.

ekiplerinden Rizespor teknik direktör yönetiminde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ekibi son olarak altyapısından ve kaptanlığa kadar yükselen ve takımdan ayrılan 'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Konyaspor ile toplamda 17 maçta forma giyen 29 yaşındaki deneyimli futbolcu Selim Ay'ın gol yada asisti bulunmuyor.

Loic Remy Çaykur Rizespor'da

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