28 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Loic Remy Çaykur Rizespor'da

Rizespor'a süper golcü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , 33 yaşındaki Fransız milli golcü 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi anlaşmaya imza atacak ve mavi-yeşilli ekibin kampına katılacak.

Adı yıllardır birçok Türk kulübü ile anılan 33 yaşındaki tecrübeli golcü , gecenin geç saatlerinde Türkiye'ye geleceğini belirten bir paylaşım yaptı. , Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, , Lille gibi önemli kulüplerde forma giyen 1987 doğumlu Remy, Fransa formasını da 30 kez giydi, 7 gol attı.

ile anlaşmak için 'a geldi. 'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, kontrolü geçebilirse Çaykur Rizespor forması giyecek.

LOIC REMY'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Son olarak Lille'de forma giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız golcü Loic Remy, Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı.


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