Loic Remy Çaykur Rizespor'da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, 33 yaşındaki Fransız milli golcü Loic Remy 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi anlaşmaya imza atacak ve mavi-yeşilli ekibin kampına katılacak.

Adı yıllardır birçok Türk kulübü ile anılan 33 yaşındaki tecrübeli golcü Loic Remy, gecenin geç saatlerinde Türkiye'ye geleceğini belirten bir paylaşım yaptı. Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerde forma giyen 1987 doğumlu Remy, Fransa Milli Takımı formasını da 30 kez giydi, 7 gol attı.

Çaykur Rizespor ile anlaşmak için İstanbul'a geldi. Süper Lig'de bu sezon üst sıraları hedefleyen Çaykur Rizespor, golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, kontrolü geçebilirse Çaykur Rizespor forması giyecek.

LOIC REMY'DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Son olarak Lille'de forma giyen ve şu anda kulüpsüz olan Fransız golcü Loic Remy, Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yaptı.





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