09 Mart 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor idmanında 2 eksik!

Çaykur Rizespor'da 2 eksik!
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2020

, karşısında 90 dakika oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı süren Mohamed Abarhoun ve hafif sakatlığı bulunan Umar Aminu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu.

'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü deplasmanda ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde, ısınma koşusuyla başlayan antrenmanda, maçında 90 dakika mücadele eden oyuncular takımdan ayrı yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanda Karaman, sık sık oyunculara uyarılarda bulundu. Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi için 'da bulunan Abarhoun çalışmada yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde koştu. Yeşil-mavili ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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