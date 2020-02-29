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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.
Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.
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