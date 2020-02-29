29 Şubat 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti
RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 Giriş Tarihi: 29.02.2020

Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör 'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.

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