16 Ocak 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Rize Aatıf'ı beklıyor

Rize Aatıfı beklıyor
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2019

, ’den Aatif transferi için ufak pürüzlerin kaldığını söylerken, imzasının an meselesi olduğunu belirtti.

'de ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan ve ikinci devrede var olma savaşı verecek 'da Teknik Direktör çalışmaları hakkında çarpıcı detaylar verdi. Genç çalıştırıcı, 'den Aatif'in çok istedikleri bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Aatif ile ilgili net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden gelen en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar kulübü ile konuşacak. Fenerbahçe de Rizespor'a gelmesi için çok yardımcı oldu. Arada ufak tefek pürüzler kaldı" dedi. Çok iyi oyuncular bulduklarını ama transfer çalışmalarının istendiği gibi gitmediğini vurgulayan Okan Buruk, "Bu hafta iki oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah maçına yetiştiririz" diye konuştu.

ATMACA'YI LİGDE TUTACAĞIZ

Rizespor, yeni transferleri D.Kiev'den sağ kanat Moroziuk ve Nantes'ten forvet Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İki futbolcu da Rizespor'u Süper Lig'de tutacaklarının sözünü verdi.


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