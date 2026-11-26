UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında, Gürcü polisinin skandal müdahalesiyle duran maçta Beşiktaş, HB Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya geldi.

Batum'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.

Gürcistan polisi ve Beşiktaş taraftarı arasında çıkan arbede nedeniyle 26. dakikada duraklatılan ve ardından geri başlayan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini 75. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

⚽ Junior Olaitaaaannnn!! Aradığımız, beklediğimiz gol sonunda geldi! Top yere inmeden harika vurdu!! https://t.co/bZ4yyatDcM — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

⚽ Kaptan Orkun Kökçüüü!! Temsilcimiz farkı ikiye çıkardı! https://t.co/NNuswvOAqG — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

VLAHOVIC'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ın 79. dakikada Dusan Vlahovic ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ORKUN KÖKÇÜ PENALTI KAÇIRDI

45+2. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Orkun Kökçü'yle bu vuruştan yararlanamadı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maç sonunda 3. galibiyetini alarak 10 puana ulaştı. israil ekibi Hapoel Beer Sheva ise 1 puanda kaldı.

AVRUPA LİGİ'NDE GELECEK HAFTA

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak.