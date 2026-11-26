Kartal soykırımcı israil ekibi sheva'yı parçaladı!
UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında, Gürcü polisinin skandal müdahalesiyle duran maçta Beşiktaş, HB Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya geldi.
Batum'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
Gürcistan polisi ve Beşiktaş taraftarı arasında çıkan arbede nedeniyle 26. dakikada duraklatılan ve ardından geri başlayan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini 75. dakikada Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
⚽ Junior Olaitaaaannnn!! Aradığımız, beklediğimiz gol sonunda geldi! Top yere inmeden harika vurdu!! https://t.co/bZ4yyatDcM— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
⚽ Kaptan Orkun Kökçüüü!! Temsilcimiz farkı ikiye çıkardı! https://t.co/NNuswvOAqG— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
VLAHOVIC'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Beşiktaş'ın 79. dakikada Dusan Vlahovic ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
ORKUN KÖKÇÜ PENALTI KAÇIRDI
45+2. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Orkun Kökçü'yle bu vuruştan yararlanamadı.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maç sonunda 3. galibiyetini alarak 10 puana ulaştı. israil ekibi Hapoel Beer Sheva ise 1 puanda kaldı.
AVRUPA LİGİ'NDE GELECEK HAFTA
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak.