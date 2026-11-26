Gürcistan polisinden skandal uygulama! Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti
Gürcistan polisi, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı öncesi Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya gelecek.
Güvenlik gerekçeleriyle Gürcistan'da oynanacak maç öncesi dikakt çeken bir gelişme yaşandı.
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. https://t.co/zU4gSlqwuy— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026