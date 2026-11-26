Galatasaray, Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine sessiz kalmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşananları kınayarak siyah-beyazlı camiaya destek verdi ve UEFA'ya çifte standart uygulamalarından vazgeçme çağrısında bulundu.

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine Galatasaray da kayıtsız kalmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan olaylara tepki gösterirken siyah-beyazlı camiaya destek verdi.



İŞTE O AÇIKLAMA

"Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz.

UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir!

Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."