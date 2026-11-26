Beşiktaşlı taraftarlardan polis müdahalesine cevap: İşgale isyan Filistin'e özgürlük!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, polis müdahalesine "İşgale isyan Filistin'e özgürlük!" pankartıyla cevap verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşması, Beşiktaş taraftarı ve Gürcistan polisi arasında çıkan tribün olayları nedeniyle 26. dakikada kesildi.
Gürcistan polisinin müdahalesi sırasında siyah-beyazlı tribünler, "İşgale isyan Filistin'e özgürlük!" pankartıyla cevap verdi.