Trabzonspor, Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan polis müdahalesine ilişkin mesaj yayımladı.

Trabzonspor, Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı karşılaşmada yaşanan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada, "Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.