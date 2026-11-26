Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalesi büyük tepki çekti. Tribünlerde yaşanan polis şiddeti nedeniyle mücadele 25. dakikada dururken, yaralanan bir taraftar ambulansla götürüldü.

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında skandal görüntüler yaşandı. Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik sert müdahalesi kameralara yansırken, olaylar nedeniyle karşılaşma 25. dakikada durdu. Yaralanan bir taraftar ambulansla götürüldü.



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