UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Oynanacak maçı değerlendiren İtalyan teknik adam, "Maalesef, zorlu bir yolculuk geçirdik. Hepimiz korktuk. Ama şanslıyız ki başımıza bir sıkıntı gelmedi. 8 saat yolculuk yapmak kolay değildi ama elimizde diri oyuncular var, kazanmak istiyoruz.

Doğan mükemmel bir insan. Beşiktaş formasıyla ilk maçı olacak. Kendisi çok profesyonel ve sonuna kadar mücadele eden birisi. Bugün ona şans vermek istedim çünkü hak ediyor. Taylan da az süre alan oyunculardan. Bugün ona da süre vermek istiyorum. Orkun da aramıza döndü. Bugün puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Çünkü hala kesinleşen bir şey yok." ifadelerini kullandı.