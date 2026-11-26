Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız!

Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında yaşanan olaylar sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir açıklama yaptı.