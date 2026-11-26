Beşiktaşlı futbolcular, Hapoel Beer Sheva oyuncularıyla tokalaşmadı
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi maçının seremonisinde dikkat çeken anlar yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesinde İsrail temsilcisinin oyuncularıyla tokalaşmadı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesinde gerçekleştirilen seremoni sırasında siyah-beyazlı futbolcuların tavrı dikkat çekti.
Beşiktaşlı oyuncular, seremoni esnasında rakip takımın futbolcularıyla tokalaşmadı.
Öte yandan Orkun Kökçü, yazı-tura atışı sonrasında Hapoel Beer Sheva kaptanıyla tokalaşmadı ve hatıra fotoğrafı çekilmedi.
İŞTE O ANLAR
Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, para atışı sonrası rakip takımın futbolcusuyla tokalaşmadı. https://t.co/i1EMjDTn40— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026