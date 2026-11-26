Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Türk kulüpleri, peş peşe yaptıkları açıklamalarla siyah-beyazlı camiaya destek mesajları gönderdi ve yaşananlara tepki gösterdi.

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalesi Türk futbol kamuoyunda büyük tepki topladı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında yaşanan olayların ardından Türk futbol dünyasından birçok kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Beşiktaş taraftarlarına destek verdi.

Gürcü polisinin tribünlerdeki taraftarlara yönelik sert müdahalesine tepki gösteren kulüpler, siyah-beyazlı camianın yanında olduklarını belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türk futbol dünyası, Beşiktaş taraftarlarına destek mesajlarıyla kenetlendi.



İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Beşiktaş'ın yanındayız Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş'ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 26, 2026

Kamuoyuna Duyuru Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Trabzonspor Kulübü — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 26, 2026

KAMUOYU DUYURUSU Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz. Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA'nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) November 26, 2026

Erzurumspor camiası ve Erzurum halkı Avrupa'da ülkemizi temsil eden Beşiktaş Kulübü'nün yanındadır. Bu akşam orantısız güç uygulanan Beşiktaş taraftarlarının da yanlarında olduğumuzu belirtiyor, olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Erzurumspor FK (@Erzurumspor) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Beşiktaş JK'nin, iç saha müsabakasını kendi ülkesinde ve taraftarları önünde oynamak yerine Gürcistan'da oynamaya mahkûm bırakılmasını ve bu haksızlığın önüne geçilememesini kabul etmiyoruz. Sportif adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayan bu kararın yanı sıra, bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında, kulüp renklerimizden bağımsız olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 26, 2026

Beşiktaş'ın Yanındayız! Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza yönelik saldırıları kınıyoruz. Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç uygulanması kabul edilemez. UEFA'yı, yaşanan olaylar ışığında tarafsız saha kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Konyaspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu vurguluyor, olaylardan etkilenen tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş'a Gürcistan'dan galibiyet ile dönmesi için başarılar diliyoruz. Tümosan Konyaspor Kulübü — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) November 26, 2026

Beşiktaş'ın Yanındayız Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın, Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuyla bağdaşmayan bu tür olayların hiçbir şekilde yaşanmaması gerektiğini vurguluyoruz. Hangi takımın formasını taşıdığından bağımsız olarak, vatandaşlarımıza yönelik her türlü saldırının karşısındayız. Gaziantep Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasına ve saldırılardan etkilenen tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Futbolun adalet ve eşitlik ilkeleri, hiçbir ülke veya kulüp için farklı uygulanamaz. UEFA'nın Türk takımlarının kendi sahalarında oynama hakkını kısıtlayan kararlarına karşı çıkıyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Renklerimiz farklı olsa da Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında duruşumuz birdir. Beşiktaş camiasının yanındayız. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 26, 2026

Kamuoyuna Duyuru Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla eşleştikleri müsabakalarda, ev sahibi oldukları karşılaşmaları kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynama hakkı korunmalıdır. UEFA'nın bu hakkı kısıtlayan kararlarının adil ve eşit uygulama ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Takımını desteklemek için tribünde yer alan her taraftarın güvenliği, müsabakayı düzenleyen ve güvenliği sağlayan tüm kurumların sorumluluğundadır. Göztepe Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu müdahaleye maruz kalan Beşiktaş taraftarlarının yanındayız. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara acil şifalar, tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Göztepe Spor Kulübü — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 26, 2026

Kamuoyuna Duyuru Türk takımlarının, işgalci İsrail'in temsilcileriyle oynadıkları karşılaşmalarda kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde mücadele etme hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyor, UEFA'nın bu konudaki çifte standartlı tutumunu kınıyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleleri şiddetle kınıyor, yaşanan olayların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını vurguluyoruz. Türk futbolunun haklarını ve ülkemizin onurunu korumak, karşı karşıya kaldığımız haksızlıklar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bursaspor Kulübü olarak yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" Filistine Özgürlük! 🇹🇷🇵🇸 — Bursaspor (@BursasporSk) November 26, 2026

📢 KAMUOYUNA DUYURU https://t.co/i8PH5A3WLT — Eyüpspor (@eyupsporkulubu) November 26, 2026

KOCAELİSPOR KULÜBÜ'NDEN KAMUOYUNA Kocaelispor Kulübü olarak, Türk takımlarının ismini bile anmak istemediğimiz işgalci ve soykırımcı ülkenin takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve taraftarlarının önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu süreçte ortaya koyduğu çifte standartlı yaklaşımı adil ve doğru bulmuyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Taraftarların güvenliğinin ve haklarının korunması, futbolun evrensel değerlerinin temel bir gereğidir. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içinde hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Kocaelispor olarak, adalet ve eşitlik beklentimizi güçlü biçimde dile getiriyor; Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Kocaelispor (@Kocaelispor) November 26, 2026

Beşiktaş'ın kendi sahasında oynaması gereken karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılması… Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesi… Yaşananlar, tarih boyunca mazlumun yanında yer almış Türk milletinin vicdanında kabul edilemez. ARCA Çorum FK olarak, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuyla bağdaşmayan bu müdahaleyi kınıyor; Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 🇹🇷 — Arca Çorum FK (@corumfk) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız polis müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş camiasının ve taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Corendon Alanyaspor Kulübü — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 26, 2026

BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIZ Sporun, ama özellikle futbolun kitlelere ulaşma gücü aşikârken ve bu güzel oyunun savaşın karşısında barışı güçlendirebileceği açıkken, ülkeler arası gerilimlerin bahane edilerek hepimizin alıştığı kuralların değiştirilmesi, her şeyden önce bu sporun ruhuna yapılmış bir haksızlıktır. Türkiye'miz, bizi temsil eden takımların rakibi kim olursa olsun misafir kulüp taraftarlarının güvenliğini sağlayacak kudrettedir. Buna rağmen UEFA'nın aldığı kararları tüm bileşenler gibi saygıyla karşılamakla birlikte, bugün Gürcistan'da yaşananları kınıyoruz. Beşiktaş'ın yanındayız. Uzak-yakın demeden gönül verdiği takımı desteklemek için deplasmana giden insanların başına gelen bu elim hadiseyi üzüntüyle karşılıyor; Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 26, 2026

Beşiktaş camiasının yanındayız! 🇹🇷 Bu akşam Gürcistan'da oynanan karşılaşmada yaşanan olayları kınıyoruz. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Kayserispor Kulübü — Metro Holding Kayserispor (@KayserisporFK) November 26, 2026

KAMUOYUNA AÇIKLAMA Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi ülkelerinde, kendi taraftarlarının önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konuda aldığı kararları çifte standart olarak görüyor, tüm kulüpler için aynı ölçütlerin uygulanmasını bekliyoruz. Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyor, Beşiktaş camiasına ve olaylardan etkilenen tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında Beşiktaş camiasının yanındayız. Kulüplerimizin ve taraftarlarımızın haklarını dayanışma içinde savunmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü — Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (@igdirFK) November 26, 2026

Kabul Etmiyoruz! Türk takımlarının, işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında mücadele etme haklarından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyor, UEFA'nın çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmıyor, adalet ve eşitlik çağrımızı yineliyoruz. Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güvenlik müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Batman Petrolspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Batman Petrolspor (@batmanpetrolfk) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Türk kulüplerinin, işgalci İsrail'in takımlarıyla oynadıkları iç saha maçlarında kendi statlarında taraftarlarıyla buluşmaları en doğal haklarıdır. UEFA'nın kulüplerimizi bu haktan mahrum bırakan ve çifte standart olarak gördüğümüz kararlarını kabul etmiyoruz. Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyor, olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk futbolunu ilgilendiren bu haksızlık karşısında dayanışma içinde olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Keçtaş Ankara Keçiörengücü olarak Beşiktaş camiasının ve taraftarlarının yanındayız. @Besiktas — Keçtaş Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) November 26, 2026

https://t.co/ahCdPt7RV5 — Mardin 1969 Spor (@mardinsporsk) November 26, 2026

Yanındayız #Beşiktaş 🇹🇷 https://t.co/82HplnZrgH — Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) November 26, 2026

Beşiktaş'ın yanındayız Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi stadyumlarında ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Gürcistan'da oynadığı karşılaşma öncesinde ve müsabaka sırasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türk kulüplerimize ve taraftarlarımıza yapılan haksızlıklar karşısında tek bilek olmak ve hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Spor Kulübü — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Avrupa arenasında ülkemizi temsil eden Beşiktaş'ın bu akşam Gürcistan'da oynadığı karşılaşma dolayısıyla stadyum çevresinde ve tribünlerde, Filistin halkına yönelik insani desteğini dile getiren vatandaşlarımıza uygulanan orantısız gücü en sert biçimde kınıyoruz. Temsilcilerimizin kendi evinde, taraftarının desteğiyle sahaya çıkma hakkının elinden alınması sporun ruhuna ve adalet anlayışına açıkça aykırıdır. UEFA'nın Türk kulüplerine karşı sergilediği bu haksız ve çifte standartlı yaklaşımdan bir an önce dönmesi, alınan kararların gözden geçirilmesi şarttır. Rengimiz ne olursa olsun, söz konusu Türk sporu, insanlık onuru ve vatandaşlarımızın güvenliği olduğunda omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu bildirir, yaşanan olaylarda yaralanan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. — Antalyaspor (@Antalyaspor) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda eşit şartlarda mücadele etme hakkının engellenmesini kabul etmiyor, UEFA'nın bu konudaki uygulamalarında adalet ve eşitlik ilkelerinin gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen müdahaleleri kınıyor, sporun birleştirici ruhuna ve taraftarların güvenliğine gölge düşüren bu olayları üzüntüyle karşılıyoruz. Futbolun yalnızca sahada değil, tribünlerde de dostluk, saygı ve fair-play değerleriyle yaşatılması gerektiğini vurguluyoruz. Bandırmaspor Kulübü olarak yaşanan olaylarda yaralanan Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramının son bulmasını diliyor, özgür bir Filistin için dayanışmamızı ifade ediyoruz. 🇹🇷🇵🇸 — Bandırmaspor (@Bandirmaspor) November 26, 2026

KAMUOYUNA DUYURU Türk takımlarının kendi sahasında oynama hakkının elinden alınmasını ve terör devleti İsrail nedeniyle Beşiktaş'ın maçını yurt dışında oynamak zorunda bırakılmasını adil bulmuyoruz. Bugün deplasmanda Beşiktaş taraftarının yaşadığı mağduriyet ve zorlukları da kabul etmiyoruz. Pendikspor olarak Türk futbolu ve taraftarlarımız adına Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan tüm olumsuzlukların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Pendikspor Futbol A.Ş. — Pendikspor (@PendiksporK) November 26, 2026

Kamuoyuna Duyuru Beşiktaş camiasının ve taraftarlarının yanındayız. https://t.co/W1PbowVyLE — Sivasspor (@Sivasspor) November 26, 2026