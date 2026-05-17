Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig'de hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında yer alan Şenol Güneş, sessizliğini bozarken, iddialara net yanıt verdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı taraftarların sevgisinin kendisini mutlu ettiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DURUMA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Şu anki mevcut duruma saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden 73 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: "Kararı verecek olan Sayın Başkan Serdal Adalı'dır. Şu anda Sergen hoca göreve devam ettiğine ve devam edeceği yönünde açıklamalar yaptığına göre benim bir niyet belirtmem saygısızlık olur." Şenol Güneş, 2024-25 sezonunda Trabzonspor'da önce teknik direktör ve daha sonra futbol direktörü olarak görev yapmıştı.

2 KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

Güneş, Beşiktaş'ta iki ayrı dönemde görev yaptı. 2015'te takımın başına geçen 73 yaşındaki çalıştırıcı, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Kartal'ı şampiyonluğa taşıdı. Güneş komutasındaki Beşiktaş, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayıp bir ilke imza attı. 2022'de bir kez daha siyah-beyazlı kulüple anlaşan Güneş, istikrarsız sonuçlar sonrası 2023'te görevinden ayrıldı.