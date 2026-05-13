Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Beşiktaş'ta Granit Xhaka sesleri yükseliyor. Gittiği her takımda kaptanlık pazubendini takmış olan İsviçreli oyuncunun siyah-beyazlılara transfer olmak istediği öğrenildi.

Transfer çalışmalarına odaklanan Beşiktaş'ta Granit Xhaka ismi gündemde yer almaya devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun İngiltere'den Sunderland'den ayrılmayı düşünüyor. Sunderland'le 2028'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli orta sahanın kendisine takım aradığı ifade edildi. Xhaka'nın Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Türk futbolu ve Süper Lig hakkında olumlu referanslar alan İsviçreli yıldızın gelişmeleri izlediği belirtildi.

SON KARAR ADALI VE YALÇIN'DA

Beşiktaş'ta Granit Xhaka hamlesinde Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yapacağı görüşme belirleyici olacak. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapacak siyah-beyazlıların Xhaka'yı takipte tuttuğu bildirildi. Orta sahada 6 ve 8 numarada forma giyen başarılı yıldız, bu sezon Sunderland'de 34 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 6 asist yaptı. Liderlik özelliğiyle dikkat çeken Granit Xhaka ismine Beşiktaş taraftarları da olumlu yaklaşıyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde birçok önemli başarı kazanan Granit Xhaka, kupalara adını yazdırdı. Arsenal'de 2 kez FA Kupası ve 2 kez Community Shield kazanan İsviçreli yıldız, Bayer Leverkusen'le de 2023-24 sezonunda tarihi bir şampiyonluk kazandı. Basel'de de iki kez şampiyon olan 33 yaşındaki orta saha, gittiği takımlarda hep başarıya uzandı.

LEVERKUSEN'DE TARİH YAZDI

Almanya'da Bundesliga'da Bayern Münih hegemonyasını 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen yıkmıştı. Leverkusen'le Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanan Granit Xhaka, tarihe geçen takımın bir parçasıydı. Granit Xhaka, Bayer Leverkusen'le 99 resmi karşılaşmaya çıkarken 6 gol attı, 9 asist yaptı.

HER YERDE KAPTAN

Granit Xhaka, orta sahadaki başarısı kadar takım kaptanlığı ve liderlik özelliğiyle de tanınıyor. Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, Sunderland ve İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık bandını takan Xhaka, lider yapısıyla biliniyor. Xhaka'ya gittiği her takımda kaptanlığa getirildi.