Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz perşembe günü güzel oyun sonrası Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, rotasını Süper Lig'e çevirdi. Siyah-beyazlılar sezonun 31'inci haftasında kendi evinde ligde kalma mücadelesi veren Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş.

YALÇIN'DAN GALİBİYET EMRİ

Geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kartal, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar hanesine yazdırdığı 55 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

Fotomaç'ya yer alan habere göre Türkiye Kupası'nda farklı galibiyetle moral bulan Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında da taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de kalan 4 müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.

İŞTE BEŞİKTAŞ-FATİK KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Vazquez, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Osorio, Mladenovic, Barış, Kranevitter, Bartuğ, Tiago, Larsson, Serginho

VASQUEZ SİFTAH YAPACAK

Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kaleyi Devis Vasquez'in koruması bekleniyor. Kolombiyalı file bekçisi teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş yönetimi kış döneminde 27 yaşındaki eldiveni satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine katmıştı.

KARTAL'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki takım ligde 18'inci kez kozlarını paylaşacak. Siyah- beyazlılar 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmaların 12'sinden galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlılar 2 kez kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle neticelendi. Beşiktaş'ın attığı 37 gole, Karagümrük 12 golle cevap verdi. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 2-0 kazanmıştı.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşısında 3 oyuncu takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra'nın yanı sıra sarı kart cezalıları Amir Murillo ve kaleci Ersin Destanoğlu bu akşam formasından uzak kalacak. Panamalı sağ bek Murillo, Corendon Alanyaspor maçında başarılı oyununu asist yaparak süslemişti.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, bu akşam sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 32'inci haftasında 1 Mayıs Cuma günü oynanacak Gaziantep FK maçında takımdaki yerlerini alamayacak.Sergen Yalçın, Agbadou ve Rıdvan'ı kart görmemeleri konusunda uyardı.