Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Cengiz Ünder ve Jota Silva gidiyor yerine o geliyor!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kanat hattında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sabah'ın haberine göre iyah-beyazlılar, mevcut kadroda yer alan Jota Silva ile kiralık sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Cengiz Ünder'le yollarını ayırmayı planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli rotasyonunu güçlendirme talebi doğrultusunda, Fenerbahçe'ye dönecek Cengiz'in yerine gündeme gelen isim ise Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı oldu. Daha önce de listede yer alan ancak tercih edilmeyen tecrübeli kanat, bu kez teknik heyetin onayını aldı.

Beşiktaş'ın kısa süre içinde Başakşehir ile görüşmelere başlaması beklenirken, Yusuf Sarı'nın da bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.