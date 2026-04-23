Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat için flaş bir ismi gündemine aldı. Brezilya basını kulübü Flamengo'nun oyuncunun satışına sıcak baktığını iddia etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Brezilya medyası, Beşiktaş'ın 'Cebolinda' lakaplı yıldız Everton Sousa Soares'le ciddi şekilde ilgilendiğini iddia etti.

Haberde; Flamengo'nun sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusundan bonservis kazanmak istediği ve satışına sıcak baktığı vurgulandı.

Fotomaç'ın haberine göre, Everton bu sezon Flamengo formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.