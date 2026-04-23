Spor yazarları Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını yorumladı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Başkent ekibi tur atlayan taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk, son oynadığı maçın 11'inden tam 9 değişiklik yaparak Gençlerbirliği maçına çıktı. Buna rotasyon demek doğru olmaz. Çünkü dün Galatasaray ilk 11'inde yer alan oyuncuların hepsi de çok kaliteli, yıldız oyuncular. Kaleci Günay'dan en uçtaki İcardi'ye kadar. Hepsi usta isimler. Bütün gözler, derbi öncesinde Osimhen'deydi. Okan hoca, maça Osimhen ile başlamadı. Ama Osimhen tam 35 gün sonra kadroda yer aldı. Osimhen devre arasında ısınırken, tribünlerin uzay golcüsüne ilgisi ve desteği çok büyüktü. Maçın 78. dakikasında Osimhen'in sahaya öyle ihtişamlı bir girişi var ki... Tribünlerde bir anda bayram coşkusu yaşandı.
Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken Lemina'yı kenara alıp, İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü. İlk yarıda iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. İki takımın da kaleyi bulan şutu bile yoktu. Galatasaray'da akıllar Fenerbahçe derbisindeydi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf başkent ekibiydi. Ani gelişen bir atakta G.Birliği golü buldu. Fıratcan Üzüm topu ağlara gönderdi. Galatasaray savunması 3'e 3 pozisyonda gole engel olamadı. Ardından top bir o kalede bir bu kalede durumu ortaya çıktı. Önce G.Birliği ikinci gole yaklaştı. Günay muazzam bir kurtarış yaptı. Dönen topta Ahmet Kutucu ağları göremedi. Ardından da Ahmet kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.
Bu değişikliklerden sonra Galatasaray, rakip kaleye dalga dalga gelmeye başladı. Ancak Volkan Demirel'in öğrencileri de hızlı geçiş hücumları ile Galatasaray kalesinde gol koklamaya devam ettiler. İcardi, Osimhen, Barış Alper, Yunus, İlkay... Yıldızlar topluluğu bir hücum hattı, G.Birliği kalesine yüklendikçe yüklendi. Galatasaray beraberlik golünü ararken, kaleci Günay Güvenç çok büyük bir hata yaptı. Günay, G.Birliği kornerinden gelen topu elinden sektirdi ve Traore'ye adeta bir asist oldu. Traore de topu ağlara gönderdi. Çok büyük bir şok yaşandı Rams Park tribünlerinde. Son Şampiyon, kupaya dramatik bir şekilde havlu attı!
Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya çeyrek finalde veda etti. Hem de dünya yıldızları ile çıktıkları maçlarda... Gençlerbirliği ise Rams Park'ta tarih yazdı! Her kaleci hata yapar! Bazı Galatasaray taraftarı, dün Rams Park'ta Günay'ı protesto etti. Günay bunu hak etmedi! Futbol bir hatalar oyunu! Günay'ın gözyaşları sel oldu aktı maçtan sonra! Galatasaray takım halinde kötü oynarken, faturayı Günay'a kesmek hiç doğru olmadı.
MUSTAFA ÇULCU - AKSU EZİLMEDİ
Her iki takımın kupa mücadelesinde ancak sahaya sürülen ağır rotasyonlu kadrolara baktığımızda Galatasaray derbiye, Gençlerbirliği ise ligde kalma mücadelesine odaklıydı. İki takımın ligde oynadıkları son maça göre Galatasaray 9 farklı, Gençlerbirliği ise 8 farklı isimle sahadaydı. Sonuca gitme telaşı ile hamleler Okan Buruk'tan gelirken, goller ise Gençlerbirliği'nden geldi. Bu kez Volkan Demirel öne geçtikten sonra atletik ve enerjik oyuncularını oyuna aldı. Gençlerbirliği galibiyeti hak eden taraftı.
Oğuzhan Aksu 32 yaşında, Mersin ili hakemi. Son derece atletik ama bu seviye maçlar için henüz kabul gören kalitede değil. Lemina'ya verdiği sarı kart muhtemelen kulağına üflendi. 47'de Ahmed Kutucu'ya kontrolsüz faulünde Oğulcan'a sarı kartı atladı. 55'te Lang-Oğulcan mücadelesinde Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 66'da kenardan oyuna sözlü müdahalede bulunan Osimhen'e ikazı yerinde ve doğruydu. 72'de Nhaga'nın şutu kaleciden döndü, tamamlayan Singo açık ofsayttı. 77'de Oğulcan'ın ceza alanı ön çizgisine çok yakın yerde Barış Alper'e yaptığı net faulü atladı. 90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı. Son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı kart gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçında 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan, ezilmeden iyi çıktı.
LEVENT TÜZEMEN - FİYASKO
Gülme komşuna gelir başına sözü, G.Saray adına gerçek oldu. Volkan Demirel ve öğrencilerini, ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum. Mücadeleleri, coşkuları, inanmışlıkları üst düzeydeydi ve G.Birliği turu hak ederek geçti. Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur.
Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur. Galatasaray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya çeyrek finalde veda eden Fenerbahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler. Galatasaray, Gençlerbirliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken Fenerbahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır. Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden Galatasaray, pahalı kadrosuyla bu sezon toplamda 19 puan kaybetti, Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti.
Derbiye hazırlanırken yönetim oyunculara büyük destek olmalı. Ayrıca geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'de elendiği maçta ve kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan kaleci Günay Güvenç'e yapılan ıslıkları saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü kaleci Günay Güvenç, bunları hak etmiyor.