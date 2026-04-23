Galatasaray'da flaş ayrılık gelişmesi! Gençlerbirliği maçı sonrası bileti kesildi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek organizasyona veda etti. Sarı kırmızılılarda alınan bu skor büyük bir şok etkisi yaratırken, Cimbom'da sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda yönetimin, iyi bir teklif gelmesi halinde o yıldızla vedalaşma kararı aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk 45 dakikada iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.
Mücadelenin ikinci yarısına konuk takım Gençlerbirliği etkili girdi. Başkent temsilcisi, 51. dakikada yakaladığı hızlı hücumda Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 83. dakikada Adama Traore ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı. Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI FLAŞ GELİŞME!
Öte yandan Galatasaray'da, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlamaları son sürat devam ederken, bazı isimlerle yolların ayrılması artık neredeyse kesinleşti.
Bu doğrultuda Cimbom'un sezon başında dev bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, sezon sonunda takıma veda edebilir.
Galatasaray'da beklenen katkıyı veremeyen Singo için İtalyan devi Napoli girişimlerde bulunuyordu.
Yönetimin, düşük performansı sonrası iyi bir teklif gelmesi halinde Singo'nun ayrılığına onay vereceği iddia edildi.
Sarı kırmızılı ekiple 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Singo, bu sezon toplam 26 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistle oynadı.