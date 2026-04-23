Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Karadeniz derbisi niteliği taşıyan karşılaşma öncesi futbolseverler "Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Ev sahibi Samsunspor taraftar desteğiyle tur hedeflerken, Trabzonspor deplasmanda galibiyet arayacak. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Samsunspor Trabzonspor maçı detayları ve canlı yayın bilgisi ASPOR.com'da...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak bu dev mücadele bugün saat 18:45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor - Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı, her zamanki gibi şifresiz olarak A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Fırtına, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

FIRTINA A SPOR'DA

KUPADA 292 MAÇ YAPTI

Bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Samsunspor maçıyla kupada 293. maçına çıkacak. 292 maçta 177 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi alün bordo mavili takım, bu periyotta filelere 510 kez sarsarken, ağlarında ise 236 gol gördü.

SAMSUN 11. KEZ RAKİP

Trabzonspor, Samsunspor ile kupada 11. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında kupada oynanan 10 maçta bordo-mavililer 7 galibiyet elde ederken, Samsun ise 3 galibiyet aldı. Fırtına 20 gol attı, 8 gol yedi.

İKI FUTBOLCU KADRODA YOK

Ligde son iki haftada 4 puan kaybederek zirve yarışında yara alan ve moral bozukluğu yaşayan Fırtına, kupada tur atlayarak yeniden öz güven ve moral bulmayı arzuluyor. Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Batagov'un sakatlığı devam ederken, lisansı aktif edilmeyen Vişça da karşılaşmada görev yapmayacak.