Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi Wolverhampton forması giyen forvet Tolu Arokodare’yi listesine ekledi. 25 yaşındaki Nijeryalı yıldız için kısa süre içinde harekete geçilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, gol yollarına güçlü bir takviye yapmayı planlıyor. Siyahbeyazlılar, Wolverhampton'da forma giyen Tolu Arokodare'yi takip ediyor. İngiliz ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan ancak Premier Lig'de son sırada olmaları sebebiyle ayrılmaya sıcak bakan Arokodare'nin tekliflere açık olduğu vurgulandı. 25 yaşındaki forvetin gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alan ve kendi ligin zirveye oynayacak bir takıma gitmek istediği belirtildi.



OH'LA FORVETTE OLACAK



Siyah-beyazlılar da Süper Lig'de başarılı olan Paul Onuachu ve Victor Osimhen tarzındaki forvetlerden yola çıkarak Tolu Arokodare'yi listesine eklediği bildirildi. Arokodare'nin Nijeryalı vatandaşları gibi Süper Lig'de başarılı olabileceği kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin 25 yaşındaki yıldız için harekete geçeceği vurgulandı. Hyeon Gyu Oh'la beraber Tolu Arokodare'yi forvet hattında kullanmayı planladığı aktarıldı.



GENK'TE GOL KRALI OLDU

Kariyerindeki çıkışı Belçika ekibi Genk'te yaşayan Tolu Arokodare, 2024-2025 sezonunda gol krallığı yaşadı. Genk formasıyla Belçika Ligi'nde 21 kez ağları havalandırdı. Arokodare bu performansıyla İngiltere'ye transfer oldu.



NİJERYALILAR BAŞARIYI YAKALADI



Süper Lig'de Nijeryalı yıldızların başarısı dikkat çekiyor. Aynı şekilde geçmiş dönemde forma giyen Nijeryalı isimlerin de iyi bir performans göstermesi göze çarpıyor. Son 3 sezonda gol krallığında Trabzonspor'da Paul Onuachu ve Galatasaray'da Victor Osimhen'in öne çıkması Tolu Arokodare için referans oluyor. Beşiktaş'ın kaptanlarından Wilfred Ndidi de Arokodare'ye destek sağlayacak.



AMOKACHI'DEN REFERANS



Fotomaç'ta yer alan habere göre, 1996-2000 arası Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amokachi, Tolu Arokodare'ye referans olacak. Nijerya futbolunda unutulmazlar arasında yer alan Amokachi, Arokodare'nin iknasında rol oynayacak. Türkiye'deki Nijeryalı yıldızlar da 25 yaşındaki forveti ikna edecek.